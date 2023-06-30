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В аэропорту Молдовы иностранец, которого не пропускали, убил двух человек. Он обезврежен

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30.06.2023, 18:34
В аэропорту Молдовы иностранец, которого не пропускали, убил двух человек. Он обезврежен - Фото
Фото - МВД Молдовы
дополнено

В аэропорту Кишинева один из пассажиров устроил стрельбу, людей эвакуировали. Об этом сообщает местное издание Newsmaker со ссылкой на пресс-секретаря генинспектората полиции Диану Фетко.

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По словам представительницы полиции, персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания после того, как начались выстрелы.

По данным правоохранителей, огнестрельное оружие применил иностранец, которому запретили въезд в Молдову. Известно о двух пострадавших, в происходящее вмешался батальон спецназначения FULGER.

В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.

МИД Украины отслеживает ситуацию в аэропорту Кишинева и выясняет возможное нахождение там украинцев.

Позднее стало известно, что бойцам FULGER удалось обезвредить агрессора – он получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

ДОПОЛНЕНО В 18:50. Правительство Молдовы сообщило, что иностранец отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек.

  • 17 апреля 2023 года глава Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что власти Молдовы отказали ему во въезде в страну, он записал видео из салона самолета. В пограничной полиции Молдовы подчеркнули, что у того не оказалось достаточных оснований для въезда в страну.
  • 27 апреля премьер Молдовы сообщил, что у властей есть непубличный "черный список" россиян, которым запрещен въезд в страну.

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Оксана Житнюк
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