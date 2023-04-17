Глава Татарстана жалуется из самолета, что его не пустили в Молдову. В Кишиневе ответили

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдовы якобы объявили его нежелательным лицом и отказали во въезде в страну. РосСМИ опубликовали видео с Миннихановым в самолете. В пограничной полиции Молдовы отреагировали на заявление главы Татарстана – подчеркнули, что поддержка кандидата на региональных выборах не является достаточным основанием для въезда в Молдову.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Татарстана заявил, что он прилетел в Кишинев по приглашению кандидата на пост главы Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдовы Александра Суходольского.

"К сожалению, молдовские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", – сказал Миниханов.

В пограничной полиции Молдовы отреагировали на видео с заявлением главы Татарстана.

"За последние сутки въезд в Республику Молдову был запрещен нескольким иностранным гражданам по причине того, что они не выполнили условия разрешения на пересечение государственной границы", – сказано в сообщении.

За последние сутки, по данным пограничной полиции Молдовы, 46 иностранцам было отказано во въезде – люди "не смогли оправдать свою цель поездки, путались в заявлениях и дали противоречивую информацию о цели визита в нашу страну".

"Заявления российского чиновника, недавно вернувшегося из нашей страны, что его объявили "персоной нон грата" в Молдове, тоже ложны", – подчеркнули в пограничной полиции Молдовы.

Там добавили, что поддержка кандидата на местных выборах не является веской причиной для въезда в страну, и власти Молдовы обращались к российским чиновникам с просьбой воздержаться от вмешательства во внутренние дела Кишинева.

11 апреля Минниханов попал под санкции Канады. Он внесен в список 14 физлиц, причастных к войне и связанных с террористической организацией "Группа Вагнера" и авиационным сектором.

Смотрите также: "30 человек разорвало". Появилось еще одно видео из Казани: говорят, детонация боеприпасов

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.