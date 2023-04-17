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Глава Татарстана жалуется из самолета, что его не пустили в Молдову. В Кишиневе ответили

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17.04.2023, 17:54
Глава Татарстана жалуется из самолета, что его не пустили в Молдову. В Кишиневе ответили - Фото
Рустам Минниханов и Владимир Путин (Фото - Telegram Минниханова)

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдовы якобы объявили его нежелательным лицом и отказали во въезде в страну. РосСМИ опубликовали видео с Миннихановым в самолете. В пограничной полиции Молдовы отреагировали на заявление главы Татарстана – подчеркнули, что поддержка кандидата на региональных выборах не является достаточным основанием для въезда в Молдову.

Глава Татарстана заявил, что он прилетел в Кишинев по приглашению кандидата на пост главы Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдовы Александра Суходольского.

"К сожалению, молдовские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", – сказал Миниханов.

В пограничной полиции Молдовы отреагировали на видео с заявлением главы Татарстана.

"За последние сутки въезд в Республику Молдову был запрещен нескольким иностранным гражданам по причине того, что они не выполнили условия разрешения на пересечение государственной границы", – сказано в сообщении.

За последние сутки, по данным пограничной полиции Молдовы, 46 иностранцам было отказано во въезде – люди "не смогли оправдать свою цель поездки, путались в заявлениях и дали противоречивую информацию о цели визита в нашу страну".

"Заявления российского чиновника, недавно вернувшегося из нашей страны, что его объявили "персоной нон грата" в Молдове, тоже ложны", – подчеркнули в пограничной полиции Молдовы.

Там добавили, что поддержка кандидата на местных выборах не является веской причиной для въезда в страну, и власти Молдовы обращались к российским чиновникам с просьбой воздержаться от вмешательства во внутренние дела Кишинева.

  • 11 апреля Минниханов попал под санкции Канады. Он внесен в список 14 физлиц, причастных к войне и связанных с террористической организацией "Группа Вагнера" и авиационным сектором. 

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Оксана Житнюк
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Молдова татарстан Рустам Минниханов
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