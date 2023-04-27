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У Молдовы есть непубличный "черный список" россиян, которым запрещен въезд – премьер

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 23:07
У Молдовы есть непубличный
Дорин Речан (Фото - EPA)

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что у властей есть "черный список" россиян, которым запрещен въезд в Молдову. В скором времени этот список может быть обнародован, заявил Речан в эфире TV8, сообщает Newsmaker.

По словам Речана, в "черный список" вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. В качестве примеров он назвал российского диктатора Владимира Путина и звезд российской эстрады Игоря Чайку и Филиппа Киркоров.

"У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. Российская Федерация не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова является свободной и суверенной страной. Каждый должен знать свое место", — отметил Речан.

Премьер-министр сказал, что "черный список" до сих пор не был обнародован, но политические деятели и артисты, которые в него вошли, знают об этом. Речан также допустил, что молдовские власти опубликуют список в открытом доступе.

  • 13 февраля 2023 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране. 
  • 24 апреля Совет ЕС учредил миссию партнерства Евросоюза в Молдове (EUPM Moldova) в рамках общей политики безопасности и обороны. 
Вадим Ребрина
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