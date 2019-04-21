Украинцы выбрали президента на первом зарубежном участке: видео

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Украинцы Австралии первыми начали и первыми закончили голосование во втором туре президентских выборов

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Завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, который был первым зарубежным участком, где в 8:00 по местному времени (в 23:00 субботы по Киеву) начали голосовать граждане Украины во втором туре выборов президента. Об этом сообщает Европейская правда.

Участок в городе Канберра был образован в помещении посольства Украины. Голосовали там и граждане Украины, которые живут в Новой Зеландии. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

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"Традиционно активные Канберра и Сидней, особенно тепло приветствуют украинцев из других штатов и территорий, в частности, Мельбурна, которые машинами и даже мотоциклами преодолели более 1500 тысяч км, чтобы отдать свой голос за будущее Украины", - сказано в сообщении посольства в Facebook.

После Австралии избирательные участки открылись Японии, Южной Корее и Казахстане. Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформирован 101 участок. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Фото, видео: Посольство Украины в Австралии 

В первом туре голосования, 31 марта, на зарубежных участках победил действующий президент Петр Порошенко (38,93%), Владимира Зеленский был на втором месте (26,01%).

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net 

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Теги: порошенко, выборы, голосование, Австралия, Зеленский, второй тур
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