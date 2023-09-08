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УП: Зять Червоненко жил в имении российского олигарха Кантора – видео видео

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08.09.2023, 19:07
Скриншот з відео
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Алексея Ковылина, зятя украинского политика Евгения Червоненко, увидели в имении российского олигарха Вячеслава Кантора, близкого к диктатору Владимиру Путину, сообщает Украинская правда в своем видеорасследовании.

Журналисты нашли имение у Женевского озера в Швейцарии, принадлежащее подсанкционному российскому олигарху Кантору.

СМИ зафиксировало мужчину, который самостоятельно входит на территорию поместья.

С помощью программ по распознаванию лиц журналисты установили, что это гражданин Украины Алексей Ковылин.

С 2016 по 2019 он являлся руководителем Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

Также Ковылин является зятем Червоненко.

УП со ссылкой на свои источники среди правоохранителей заявляет, что сейчас Червоненко имеет отношение к Главному управлению разведки Минобороны.

Журналист связался с Ковилиным, тот сказал, что не был в этом доме в эти даты.

В разговоре с журналистом Червоненко сказал, что находится в служебной командировке и спросил, не пробовал ли журналист быть на фронте или служить.

УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что в 2023 году Ковылин пять раз выезжал из Украины, в частности, с помощью разрешительных писем от ГУР.

Червоненко заявил, что его с Кантором связывали "долгие годы отношений", украинский политик был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, а Кантор был его президентом.

По словам Червоненко, во время Оранжевой революции 2004 года Кантор "очень помогал нам в борьбе".

После Оранжевой революции Червоненко стал Министром транспорта и связи, а Кантор стал главой инвестиционного совета министерства и внештатным советником президента Виктора Ющенко.

Кантор находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины.

  • 1 сентября 2022 года Власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха Кантора.
  • В июле 2023 года Министерство развития и технологий Польши передало во внешнее управление долю Кантора в одном из крупнейших производителей азотных удобрений в Европе.

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Артём Джерипа
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