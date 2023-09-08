Олексія Ковиліна, зятя українського політика Євгена Червоненка побачили у маєтку російського олігарха В'ячеслава Кантора, близького до диктатора Володимира Путіна, повідомляє Українська правда у своєму відеорозслідуванні.

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Журналісти знайшли маєток біля Женевського озера у Швейцарії, який належить підсанкційному російському олігарху Кантору.

ЗМІ зафіксувало чоловіка, який самостійно входить на територію маєтку.

За допомогою програм з розпізнавання облич журналісти встановили, що це — громадянин України Олексій Ковилін.

З 2016 по 2019 він був керівником Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.

Також Ковилін є зятем Червоненка.

УП з посиланням на свої джерела серед правоохоронців заявляє, що зараз Червоненко має стосунок до Головного управління розвідки Міноборони.

Журналіст зв'язався з Ковиліним, той сказав, що не був у цьому будинку у ці дати.

У розмові з журналістом Червоненко сказав, що перебуває у службовому відрядженні, та запитав, чи не пробував журналіст бути на фронті або служити.

УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що у 2023 році Ковилін п'ять разів виїжджав з України, зокрема за допомогою дозвільних листів від ГУР.

Червоненко заявив, що його з Кантором пов'язували "довгі роки стосунків", український політик був віце-президентом Європейського єврейського конгресу, а Кантор був його президентом.

За словами Червоненка, під час Помаранчевої революції 2004 року Кантор "дуже допомагав нам у боротьбі".

Після Помаранчевої революції Червоненко став Міністром транспорту та зв'язку, а Кантор став главою інвестиційної ради міністерства та позаштатним радником президента Віктора Ющенка.

Кантор перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії та України.

1 вересня 2022 року влада Італії наклала адміністративний арешт на 11 вілл російського олігарха Кантора.

У липні 2023 року Міністерство розвитку і технологій Польщі передало під зовнішнє управління частку Кантора в одному з найбільших виробників азотних добрив у Європі.

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