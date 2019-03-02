В Берлине прошла акция против оккупации Крыма Россией: видео

В Берлине, на площади перед Бранденбургскими воротами состоялась международная акция #LiberateCrimea, посвященная пятой годовщине оккупации Крыма Россией. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В акции приняли участие украинские активисты, представители украинской дипломатической миссии, а также сочувствующие Украине граждане Германии, Польши, Чехии и других стран.

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В ходе акции обратили внимание на важность освещения в СМИ незаконной аннексии Крыма Россией и вооруженной агрессии на востоке Украины, поскольку российская пропаганда активно работает на европейскую аудиторию.

Участники мероприятия также вспомнили украинских политзаключенных в РФ и потребовали их освобождения.

На акции развернули большой крымскотатарский флаг, который путешествует по миру и на котором активисты оставляют свои подписи.

27 февраля акцию #LiberateCrimea провели в аннексированном Крыму.