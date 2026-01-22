"В экстремальных условиях". Водолазы в ледяной воде отремонтировали трубу ТЭЦ в Киеве – видео
Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в ледяной воде отремонтировали трубу одной из теплоэлектроцентралей Киева, поврежденной из-за российской атаки. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Он отметил, что водолазы провели "уникальную подводную спецоперацию" во время мороза до -15 градусов.
Из-за обстрела оккупантов на одной из ТЭЦ столицы произошло подтопление вследствие повреждения трубы – это значительно препятствовало ремонту оборудования, от которого идут поставки отопления и света в дома тысяч людей, рассказал министр.
"Не колеблясь, в ледяной воде и в экстремальных условиях наши водолазы начали работы по ликвидации повреждений. Спецоперация продолжалась шесть суток. Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы", – добавил чиновник.
Президент Владимир Зеленский отметил специалистов государственными наградами: ордена "За мужество" III степени получили Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк, орден Даниила Галицкого – Андрей Власенко, медаль "Защитнику Отечества" – Антон Гайтана.
- Мэр Киева Кличко сообщил, что на 22 января без отопления в столице остаются еще почти 3000 домов.
- В большинстве областей действуют аварийные отключения света.
Комментарии (0)