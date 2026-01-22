Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в ледяной воде отремонтировали трубу одной из теплоэлектроцентралей Киева, поврежденной из-за российской атаки. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что водолазы провели "уникальную подводную спецоперацию" во время мороза до -15 градусов.

Читайте также Пережить морозы. Что будет с Киевом после следующего обстрела россиян

Из-за обстрела оккупантов на одной из ТЭЦ столицы произошло подтопление вследствие повреждения трубы – это значительно препятствовало ремонту оборудования, от которого идут поставки отопления и света в дома тысяч людей, рассказал министр.

"Не колеблясь, в ледяной воде и в экстремальных условиях наши водолазы начали работы по ликвидации повреждений. Спецоперация продолжалась шесть суток. Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы", – добавил чиновник.

Президент Владимир Зеленский отметил специалистов государственными наградами: ордена "За мужество" III степени получили Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк, орден Даниила Галицкого – Андрей Власенко, медаль "Защитнику Отечества" – Антон Гайтана.