Водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій у крижаній воді відремонтували трубу однієї з теплоелектроцентралей Києва, пошкодженої через російську атаку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що водолази провели "унікальну підводну спецоперацію" під час морозу до -15 градусів.

Через обстріл окупантів на одній з ТЕЦ столиці сталося підтоплення внаслідок пошкодження труби – це значно перешкоджало ремонту обладнання, від якого йде постачання опалення й світла до домівок тисяч людей, розповів міністр.

"Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала шість діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи", – додав чиновник.

Президент Володимир Зеленський відзначив фахівців державними нагородами: ордени "За мужність" III ступеню отримали Артем Орлов, Денис Фролов та Михайло Хижняк, орден Данила Галицького – Андрій Власенко, медаль "Захиснику Вітчизни" – Антон Гайтана.