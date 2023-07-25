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В Греции разбился самолет во время тушения пожара – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 16:10
Видео: EPT News
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В Греции противопожарный самолет разбился на острове Эвия во время операции по ликвидации огня. Об этом сообщает GreekReporter, момент падения был показан в эфире национального вещателя EPT News.

Самолет разбился во время операции по локализации пожара недалеко от города Каристос.

Воздушное судно было производства канадской компании Canadair, пишет издание.

Сейчас вертолет облетает место крушения самолета, чтобы оценить ситуацию. Туда же двигаются спасатели, чтобы найти экипаж.

Греческое News24/7 пишет, что в самолете было два пилота, их судьба неизвестна.

На месте трагедии идет операция по тушению пожара, поскольку самолет был охвачен огнем.

На кадрах виден момент, когда самолет, вероятно, ударился о верхушку дерева, утратил контроль и разбился.

После падения самолета виден взрыв и огонь.

Читайте также: Как вести себя во время аварийной ситуации в самолете. Советы от специалиста

Артём Джерипа
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