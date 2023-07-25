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У Греції розбився літак під час гасіння пожежі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 16:10
Відео: EPT News
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У Греції протипожежний літак розбився на острові Евія під час операції з ліквідації вогню. Про це повідомляє GreekReporter, момент падіння був показаний в етері національного мовника EPT News.

Літак розбився під час операції з локалізації пожежі поблизу міста Карістос.

Повітряне судно було виробництва канадської компанії Canadair, пише видання.

Наразі гелікоптер облітає місце катастрофи літака, аби оцінити ситуацію. Туди ж рухаються рятувальники, аби знайти екіпаж.

Грецьке News24/7 пише, що в літаку було два пілоти, їхня доля невідома.

На місці трагедії триває операція з гасіння пожежі, оскільки літак був охоплений вогнем.

На кадрах видно момент, коли літак ймовірно вдарився об верхівку дерева, втратив контроль та розбився.

Після падіння літака видно вибух та вогонь.

Читайте також: Як поводитися під час аварійної ситуації в літаку. Поради від спеціаліста

Артем Джеріпа
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