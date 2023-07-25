У Греції протипожежний літак розбився на острові Евія під час операції з ліквідації вогню. Про це повідомляє GreekReporter, момент падіння був показаний в етері національного мовника EPT News.

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Літак розбився під час операції з локалізації пожежі поблизу міста Карістос.

Повітряне судно було виробництва канадської компанії Canadair, пише видання.

Наразі гелікоптер облітає місце катастрофи літака, аби оцінити ситуацію. Туди ж рухаються рятувальники, аби знайти екіпаж.

Грецьке News24/7 пише, що в літаку було два пілоти, їхня доля невідома.

На місці трагедії триває операція з гасіння пожежі, оскільки літак був охоплений вогнем.

На кадрах видно момент, коли літак ймовірно вдарився об верхівку дерева, втратив контроль та розбився.

Після падіння літака видно вибух та вогонь.

У травні чотирьох дітей з Колумбії знайшли живими через два тижні після того, як літак, на якому вони летіли, розбився у джунглях.

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