В Украину приехал президент Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
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"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Ниинистё. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа", – написал Зеленский.
Он добавил, что благодарен Ниинистё за этот визит.
Во время совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что президенты обсудили оборонное сотрудничество, защиту энергетики Украины, взаимодействие в европейских структурах, вопросы региональной безопасности, украинскую формулу мира.
Президент Финляндии рассказал, что побывал сегодня в Буче и Бородянке.
Ниинистё заявил, что необходимо продолжать санкционное давление на Россию, а также давать отпор российским нарративам по всей Европе.
Президенты заявили, что их общение продолжится сегодня после совместного брифинга.
- 20 января Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн евро.
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