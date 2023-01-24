"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Ниинистё. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа", – написал Зеленский.

Он добавил, что благодарен Ниинистё за этот визит.

Во время совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что президенты обсудили оборонное сотрудничество, защиту энергетики Украины, взаимодействие в европейских структурах, вопросы региональной безопасности, украинскую формулу мира.

Президент Финляндии рассказал, что побывал сегодня в Буче и Бородянке.

Ниинистё заявил, что необходимо продолжать санкционное давление на Россию, а также давать отпор российским нарративам по всей Европе.

Президенты заявили, что их общение продолжится сегодня после совместного брифинга.

20 января Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн евро.

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