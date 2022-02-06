В центре Киева сегодня состоялся "марш иностранцев" в поддержку Украины, сообщает Укринформ. Видео марша опубликовано в Facebook.

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Участники International Unity March for Ukraine (Международный марш единства за Украину) прошли по Крещатику до Майдана Независимости с флагами своих стран, а на Майдане спели гимн Украины. Всего в марше участвовали около двух сотен человек.

Сергей Бережной

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