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В Киеве прошел "Марш иностранцев" в поддержку Украины – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 21:04
Участники марша международной поддержки Украины
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В центре Киева сегодня состоялся "марш иностранцев" в поддержку Украины, сообщает Укринформ. Видео марша опубликовано в Facebook.

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Участники International Unity March for Ukraine (Международный марш единства за Украину) прошли по Крещатику до Майдана Независимости с флагами своих стран, а на Майдане спели гимн Украины. Всего в марше участвовали около двух сотен человек. 

Сергей Бережной
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