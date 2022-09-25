В начале войне российские оккупанты пытались воевать довольно безрассудно, потому что верили собственной пропаганде о слабости Вооруженных Сил Украины, и зенитчики ВСУ "хлопали их как комаров". Об этом рассказал заместитель командира радиотехнической батареи киевской зенитной ракетной бригады Владимир Климин, передает командование Воздушных сил ВСУ.

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В видеосюжете военнослужащий рассказывает о работе зенитчиков.

В частности, Климин рассказал, что в начале войны оккупанты воевали "смешно", вели себя нагло, потому что верили своей же пропаганде о слабости ВСУ.

"Мы хлопали их, наверно, как комаров в летний жаркий вечер", – сказал зенитчик.

Он также показал, как работает техника по обнаружению и захвату вражеской цели и рассказал несколько историй о боевых буднях зенитчиков.

С 24 февраля по 25 сентября российские оккупанты лишились 259 самолетов, 220 вертолетов, была сбита 241 крылатая ракета оккупантов.

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Наталія Медведєва

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