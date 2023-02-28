В одном бою десантник 79 отдельной десантно-штурмовой бригады "Николаев" уничтожил восемь единиц бронетехники россиян – шесть танков и две боевые машины пехоты. Об этом сообщает в Facebook 79 ОДШБ "Николаев".

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Как отмечается, на днях оккупанты устроили массированный штурм украинских позиций с использованием более десятка единиц бронетехники.

"По замыслу врага такое количество боевых бронированных машин должно было прорвать оборону бордовых беретов, чтобы зайти защитникам Марьинки с фланга", – говорится в сообщении.

Десантник 79 ОДШБ, постоянно маневрируя и меняя огневые позиции, с помощью американского противотанкового комплекса Javelin уничтожил восемь единиц бронетехники, среди которых было шесть танков и две БМП оккупантов.

"Дело завершила артиллерия бригады, которая нанесла мощное огневое поражение пехоте противника. Кроме того, точный огонь из стрелкового оружия, которым десантники встретили противника, не оставил им никаких шансов на успех", – рассказали военные.

Россияне понесли серьезные потери в живой силе и технике и были вынуждены отступить.

25 февраля бригада им. Черных запорожцев показала на видео "кладбище танков", которое ее бойцы устроили оккупантам под Угледаром.

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Наталія Медведєва

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