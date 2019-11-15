В Раде - новые кнопкодавы, еще двое - под "подозрением": видео

Движение ЧЕСНО заявило о разоблачении еще трех случаев неперсонального голосования в Верховной Раде, их зафиксировали вечером 14 ноября.

Двоих кнопкодавов, говорят в движении, заметили во фракции Оппозиционной платформы - За життя - это, предположительно, Николай Скорик и Александр Пономарев. В ЧЕСНО полагают, что Скорик проголосовал за одного из своих соседей (первое видео), равно как и Пономарев.

Что касается третьего, вероятно, неперсонального голосования, то его автора активисты пока не установили. Но предполагают, что это могут быть закарпатские мажоритарщики Валерий Лунченко и Василий Петьовка. Как допускают в ЧЕСНО, голосовали вместо еще одного мажоритарщика из этого же региона - Роберта Горвата.

Видео - ЧЕСНО

Все три случая кнопкодавства зафиксировали во время голосования по предложению спикера Дмитрия Разумкова пригласить в Раду 15 ноября детей и дать им слово в рамках инициативы ЮНИСЕФ.

На текущей неделе в парламенте уже фиксировали неперсональное голосование одним из нардепов ОПЗЖ - смотреть видео. Позже он прокомментировал этот случай лично.

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