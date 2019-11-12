"Я на галерке". Нардеп заявил, что не кнопкодавил, но извинился

Василий Нимченко (скриншот с видео 112 Украина)

Народный депутат от фракции Оппозиционной платформы - За життя Василий Нимченко прокомментировал инцидент с неперсональным голосованием в Раде, о котором сегодня заявило движение ЧЕСНО. Комментарий Нимченко дал в эфире канала 112 Украина.

Отвечая на вопрос, было ли кнопкодавство, Нимченко заявил, что в этом будет разбираться регламентный комитет. При этом он утверждает, что неперсонального голосования не было и тут же извиняется.

"Если вы обратите внимание - я действительно стоял и не на своем месте. И все это так произошло. Я приношу извинения, но я не могу сказать, что это было кнопкодавство, потому что тот человек стоял рядом, он здесь был и он голосовал", - сказал Нимченко.

Он добавил, что в сессионном зале парламента часто стоит из-за проблем с позвоночником.

"Мне повезло, что я на галерке. За мной же никого нет, я никому не мешаю, такие дела. А то, что пишет (ЧЕСНО, - ред.) - прошу людей, простите, я откровенно говорю то, что было", - заявил депутат.

В движении сегодня напомнили, что для Нимченко данное кнопкодавство - не первое. В Раде минувшего созыва его уже ловили на неперсональном голосовании. А в нынешней каденции он даже был соавтором законопроекта об уголовной ответственности для депутатов за неперсональное голосование.

29 октября Рада в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование нардепов. Документ предполагает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимальных доходов. Досудебным расследованием кнопокодавства будет заниматься ГБР.

Смотрите видео: ЧЕСНО выявило кнопкодава в Слуге народа