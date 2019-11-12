"Я на галерке". Нардеп заявил, что не кнопкодавил, но извинился

Народный депутат от фракции Оппозиционной платформы - За життя Василий Нимченко прокомментировал инцидент с неперсональным голосованием в Раде, о котором сегодня заявило движение ЧЕСНО. Комментарий Нимченко дал в эфире канала 112 Украина.
Отвечая на вопрос, было ли кнопкодавство, Нимченко заявил, что в этом будет разбираться регламентный комитет. При этом он утверждает, что неперсонального голосования не было и тут же извиняется.
"Если вы обратите внимание - я действительно стоял и не на своем месте. И все это так произошло. Я приношу извинения, но я не могу сказать, что это было кнопкодавство, потому что тот человек стоял рядом, он здесь был и он голосовал", - сказал Нимченко.
Он добавил, что в сессионном зале парламента часто стоит из-за проблем с позвоночником.
"Мне повезло, что я на галерке. За мной же никого нет, я никому не мешаю, такие дела. А то, что пишет (ЧЕСНО, - ред.) - прошу людей, простите, я откровенно говорю то, что было", - заявил депутат.
Смотрите видео: ЧЕСНО выявило кнопкодава в Слуге народа