В РФ удалили YouTube-канал с интервью боевика ДНР Цемаха об MH17

Одно из отделений прокремлевской партии Родина удалило YouTube-канал, на котором было опубликовано интервью "командира ПВО" боевиков ДНР Владимира Цемаха, в котором он признался, что был свидетелем падения Боинга Малазийских авиалиний в 2014 г в Донбассе. Об этом пишет Новая газета.

Издание отмечает, что разговор Цемаха с атаманом хуторского казачьего общества Раменского района Подмосковья и главой отделения Родины в Раменском Вячеславом Коценко появилось в одной из серий фильма "Брат на брата" в 2015 году.

Сейчас YouTube-канал доступен в кэше Google.

Новая газета обратилась за комментариями к Коценко, однако после получения вопросов он закрыл свою страницу от публичного просмотра. Позднее он удалил свой аккаунт во ВКонтакте, пишет издание.

На видео, описывая события, Цемах говорит: "Я этого пацана вытаскивал. Я этот … прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал". В оригинальном видео слово, которое произнес Цемах, "запикали", но, по мнению журналистов, по губам можно прочесть, что он произносит слово "бук".

Ранее СМИ сообщили о задержании Цемаха сотрудниками СБУ. Официального подтверждения этой информации пока нет.