Россияне заявили о падении "новейшего" беспилотника "Альтиус" на частный дом в Казани – сетуют на неизвестные средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщают пропагандисты РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика.

Ранее во власти Татарстана заявили, что якобы гражданский летательный аппарат упал на дом в столице республики – возник пожар, пострадавших нет.

В соцсетях стали распространяться видео с последствиями происшествия.

Впоследствии разработчики БпЛА "Альтиус" заявили пропагандистам, что на частный дом упал этот беспилотник, который совершал испытательный полет.

Оккупанты утверждают: дрон упал из-за того, что его навигацию "нарушили неустановленные средства РЭБ".

"Для захода на посадку пришлось отводить аппарат на второй круг. Приземление осуществлялось в инерциальном режиме, произошла внештатная ситуация", – заявляют захватчики.

Хотя они и называют эти беспилотники "новейшими", однако на самом деле разработка "Альтиуса" началась еще в 2011 году. В 2021-м Министерство обороны захватчиков отчитывалось о завершении испытаний модифицации БпЛА "Альтиус-РУ"

Оккупанты утверждают, что "Альтиус" способен нести на себе и применять авиабомбы, а также ракеты класса "воздух-земля". Заявленные характеристики: максимальная нагрузка – 1000 килограммов, у гражданской версии 2000 км, продолжительность полета – 48 часов, скорость – до 250 км в час, высота – 12 км. Впрочем, оккупанты могут завышать эти показатели.