Росіяни заявили про падіння "новітнього" безпілотника "Альтіус" на приватний будинок у Казані – нарікають на невідомі засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляють пропагандисти РИА Новости з посиланням на компанію-розробника.

Раніше у владі Татарстану заявили, що нібито цивільний літальний апарат упав на будинок у столиці республіки – виникла пожежа, постраждалих немає.

У соцмережах стали ширитися відео з наслідками події.

Згодом розробники БпЛА "Альтіус" заявили пропагандистам, що на приватний будинок упав цей безпілотник, який здійснював випробувальний політ.

Окупанти стверджують: дрон впав через те, що його навігацію "порушили невстановлені засоби РЕБ".

"Для заходу на посадку довелося відводити апарат на друге коло. Приземлення здійснювалося в інерціальному режимі, сталася позаштатна ситуація", – заявляють загарбники.

Хоча вони й називають ці безпілотники "новітніми", проте насправді розробка "Альтіусу" почалася ще у 2011 році. У 2021-му Міністерство оборони загарбників звітувало про завершення випробувань модифікації БпЛА "АльтІус-РУ".

Окупанти стверджують, що "Альтіус" здатний нести на собі та застосовувати авіабомби, а також ракети класу "повітря-земля". Заявлені характеристики: максимальне навантаження – 1000 кілограмів, у цивільної версії 2000 км, тривалість польоту – 48 годин, швидкість – до 250 км на годину, висота – 12 км. Утім, окупанти можуть завищувати ці показники.