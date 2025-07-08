У Росії дрон окупантів упав на будинок – нарікають на невідомий РЕБ: відео
Росіяни заявили про падіння "новітнього" безпілотника "Альтіус" на приватний будинок у Казані – нарікають на невідомі засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляють пропагандисти РИА Новости з посиланням на компанію-розробника.
Раніше у владі Татарстану заявили, що нібито цивільний літальний апарат упав на будинок у столиці республіки – виникла пожежа, постраждалих немає.
У соцмережах стали ширитися відео з наслідками події.
Згодом розробники БпЛА "Альтіус" заявили пропагандистам, що на приватний будинок упав цей безпілотник, який здійснював випробувальний політ.
Окупанти стверджують: дрон впав через те, що його навігацію "порушили невстановлені засоби РЕБ".
"Для заходу на посадку довелося відводити апарат на друге коло. Приземлення здійснювалося в інерціальному режимі, сталася позаштатна ситуація", – заявляють загарбники.
Хоча вони й називають ці безпілотники "новітніми", проте насправді розробка "Альтіусу" почалася ще у 2011 році. У 2021-му Міністерство оборони загарбників звітувало про завершення випробувань модифікації БпЛА "АльтІус-РУ".
Окупанти стверджують, що "Альтіус" здатний нести на собі та застосовувати авіабомби, а також ракети класу "повітря-земля". Заявлені характеристики: максимальне навантаження – 1000 кілограмів, у цивільної версії 2000 км, тривалість польоту – 48 годин, швидкість – до 250 км на годину, висота – 12 км. Утім, окупанти можуть завищувати ці показники.
- 1 липня у Нижньогородській області Росії розбився винищувач-бомбардувальник загарбників Су-34, пілоти катапультувалися.