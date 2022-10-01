За эту неделю флагов Украины на Донбассе стало больше, а скоро их станет еще больше, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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"Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума", – сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины это логично, а вот для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше.

"Они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виновных, обвиняют в провалах генералов", – сказал Зеленский.

Он предупредил российских генералов: "Пока вы не решите проблему с тем одним, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делать козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России".

"Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года. Везде будет наш флаг", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех членов международного сообщества, которые присоединились к осуждению псевдореферендумов и попытке аннексии Россией территории Украины.

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Сергій Бережний

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