Центр спецопераций "А" Службы безопасности Украины провел наглядный мастер-класс по выявлению и уничтожению беспилотниками замаскированной техники оккупантов.

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"Россияне в кустах ​​думали, что их никто не найдет, но "экзамен по маскировке" они не прошли", – так в СБУ прокомментировали опубликованное видео.

Спецслужба сообщает, что всего за несколько дней спецназ СБУ ударными дронами уничтожил два вражеских БТР и три "Урала", а также корректировал артиллерийский огонь по позициям российских минометных батарей.

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Сергей Бережной

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