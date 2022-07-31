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СБУ показала, как дроны "сливают с ландшафтом" замаскированную технику оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 11:12
Фото - скриншот из видео СБУ
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Центр спецопераций "А" Службы безопасности Украины провел наглядный мастер-класс по выявлению и уничтожению беспилотниками замаскированной техники оккупантов.

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"Россияне в кустах ​​думали, что их никто не найдет, но "экзамен по маскировке" они не прошли", – так в СБУ прокомментировали опубликованное видео. 

Спецслужба сообщает, что всего за несколько дней спецназ СБУ ударными дронами уничтожил два вражеских БТР и три "Урала", а также корректировал артиллерийский огонь по позициям российских минометных батарей.

Смотрите также: 15 оккупантов одним ударом: "Подлетел, скинул боеприпас и танк разорвало" – перехват СБУ

Сергей Бережной
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сбу БПЛА
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