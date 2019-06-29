В СБУ показали видео визита к освобожденному боевиками украинцу

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В ведомстве говорят, что дали возможность гражданину встретиться с родителями

В СБУ заявили, что передали освобожденного боевиками гражданина Украины Дмитрия Великого, который находится в розыске по подозрению в дезертирстве, сотрудникам военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденных боевиками 28 июня, находится в Украине в розыске по подозрению в дезертирстве.

"После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", - сказано в сообщении.

В СБУ отдельно отметили, что "никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило".

Ранее Великий заявил, что ночью к нему в дом пришли сотрудники СБУ. "Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", - заявил Великий.

28 июня, поздно вечером четверо украинских пленных, удерживаемых ранее в Донбассе, прибыли в Украину.

 

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Теги: сбу, заложник, Дмитрий Великий
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