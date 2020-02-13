В Слуге народа считают коронавирус маркетинговым ходом: видео

Половина депутатов фракции Слуга народа считают, что новый коронавирус, от которого, по последним данным, умерли 1369 человек, - "маркетинговый ход" производителей медицинских масок. Об этом в эфире телеканала НАШ заявила депутат из фракции СН Ольга Василевская-Смаглюк.

"В нашей фракции депутаты разделились на два лагеря: одни считают, что коронавирус - это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок", - сказала депутат.

Она призналась, что тоже считает коронавирус 2019-nCoV "маркетинговым ходом", "но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривень, чтобы было".

Василевская-Смаглюк сказала, что на вчерашнем заседании правительства вопрос угрозы коронавируса не обсуждался, и предположила, что украинские больницы не обеспечены средствами противодействия коронавирусу.