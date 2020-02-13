В Слуге народа считают коронавирус маркетинговым ходом: видео

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Депутат из фракции СН Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что половина ее коллег считают коронавирус 2019-nCoV уловкой производителей масок

Половина депутатов фракции Слуга народа считают, что новый коронавирус, от которого, по последним данным, умерли 1369 человек, - "маркетинговый ход" производителей медицинских масок. Об этом в эфире телеканала НАШ заявила депутат из фракции СН Ольга Василевская-Смаглюк.

"В нашей фракции депутаты разделились на два лагеря: одни считают, что коронавирус - это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок", - сказала депутат.

Она призналась, что тоже считает коронавирус 2019-nCoV "маркетинговым ходом", "но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривень, чтобы было".

Василевская-Смаглюк сказала, что на вчерашнем заседании правительства вопрос угрозы коронавируса не обсуждался, и предположила, что украинские больницы не обеспечены средствами противодействия коронавирусу.

  • В конце декабря 2019 г в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По состоянию на 13 февраля во всем мире заразились 60 329 человек, из них погибли 1369, 6017 - выздоровели. LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия
  • В течение 12 февраля число зараженных новым штаммом коронавируса выросло с 45 182 случаев до 60 329.
  • 13 февраля издание НВ Бизнес сообщило, что спрос на медицинские маски в Украине за последние три недели вырос в 50 раз, а цены на них - вдвое.

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Теги: Слуга народа, маска, Ольга Василевская-Смаглюк, коронавирус
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