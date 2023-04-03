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В США лыжник в горах чудом заметил погребенного заживо сноубордиста и спас его – видео видео

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03.04.2023, 14:40
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В Соединенных Штатах лыжник Фрэнсис Зубер в горах чудом заметил погребенного заживо сноубордиста и спас его. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел неделю назад – видео, опубликованное на Youtube-канале Зубера стало вирусным. Его и спасенного сноубордиста Яна Стегера пригласили на американское телевидение.

Стегер перевернулся на сноуборде и упал в сугроб вниз головой. Зубер катался в горах и случайно наткнулся на него – заметил сноуборд, потом ногу, которая торчала из-под снега.

По мнению экспертов, у него не было возможности самостоятельно выбраться из-под снега и что он мог умереть в сугробе.

На видео снято, как лыжник быстро выкапывает лицо сноубордиста, чтобы тот мог дышать, а затем выкапывает остальную часть его тела.

"Я заметил краем глаза маленькую красную точку. Я знал, что это довольно странно... Я знал, что что-то не так", – сказал Зубер.

Стегер сказал, что он не слышал Зубера, когда тот подошел, он мог слышать только собственное дыхание.

"Вы можете видеть, что Фрэнсис спрашивал, все ли со мной в порядке, – сказал Стегер. – Он давал мне знать, что идет ко мне. Я ничего этого не слышал. Была полная темнота. Я мог слышать только, знаете ли, звук собственного дыхания".

Стегер сказал, что не был уверен, что выберется живым.

"Одна из вещей, о которых я думал, пока был там, была типа "вау, типа, я умру здесь, внизу, и я не смогу рассказать своей невесте, как сильно я люблю ее", – сказал Стегер.

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Наталія Медведєва
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горыгорнолыжник
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