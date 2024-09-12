Третья отдельная штурмовая бригада показала видео работы новых украинских "дронов-драконов" (dragon drones), сбрасывающих на российские позиции термитную смесь.

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"Новый смертельный дрон-дракон против оккупантов: выжигаем целые посадки за раз!" – сказано в подписи к видео.

Военные отметили, что это "ноу-хау в стиле лихого Вьетнама".

Новый вид БПЛА был применен бойцами 3 ОШБр в Харьковской области.

"Новинка в сфере дронов распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить вражеские позиции, склады БК и всю занятую оккупантами зеленку", – сказано в сообщении.

Недавно ряд западных медиа, в частности CNN, начали сообщать о применении украинскими войсками нового вида оружия – "дронов-драконов". Эти БпЛА сбрасывают термитную смесь, которая горит при температуре около 2200 градусов и может прожигать металл и наносить тяжелые травмы людям.

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