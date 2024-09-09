Украинские "дроны-драконы" выжигают позиции оккупантов на фронте: что об этом известно

Dragon Drones сбрасывают на российские позиции термитную смесь, которая способна выжигать даже металл

Дрон-дракон (Скриншот с видео)

Украинские военные начали использовать на поле боя "Драконов" (dragon drones) – дроны, сбрасывающие на российские позиции термитную смесь. Об этом писали западные журналисты CNN, видео применения беспилотника опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Термитная смесь (смесь алюминия с оксидом железа) горит при температуре около 2200 градусов Цельсия, быстро уничтожая растительность, прикрывающую российских военных. Это вещество может прожигать металл и наносить тяжелые травмы людям.

По мнению журналистов CNN, применение "дронов-драконов" может носить характер психологического оружия.

"Ударные дроны – это наши крылья мести, которые несут огонь прямо с неба! Они становятся настоящей угрозой для врага, сжигая его позиции с точностью, которой не может достичь ни одно оружие", – говорится в сообщении 60 отдельной механизированной бригады ВСУ, которая использует "драконов".

Глава ОП Ермак опубликовал видео применения дрона, не уточняя участок фронта.

24 августа 2024 года президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".

27 августа он заявил, что Украина успешно опробовала первую баллистическую ракету.

Читайте также: Украинская ракета-дрон "Паляниця" дешевле $1 млн за штуку – Федоров