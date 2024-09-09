Украинские "дроны-драконы" выжигают позиции оккупантов на фронте: что об этом известно
Украинские военные начали использовать на поле боя "Драконов" (dragon drones) – дроны, сбрасывающие на российские позиции термитную смесь. Об этом писали западные журналисты CNN, видео применения беспилотника опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
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Термитная смесь (смесь алюминия с оксидом железа) горит при температуре около 2200 градусов Цельсия, быстро уничтожая растительность, прикрывающую российских военных. Это вещество может прожигать металл и наносить тяжелые травмы людям.
По мнению журналистов CNN, применение "дронов-драконов" может носить характер психологического оружия.
"Ударные дроны – это наши крылья мести, которые несут огонь прямо с неба! Они становятся настоящей угрозой для врага, сжигая его позиции с точностью, которой не может достичь ни одно оружие", – говорится в сообщении 60 отдельной механизированной бригады ВСУ, которая использует "драконов".
Глава ОП Ермак опубликовал видео применения дрона, не уточняя участок фронта.
- 24 августа 2024 года президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".
- 27 августа он заявил, что Украина успешно опробовала первую баллистическую ракету.
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