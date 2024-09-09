Українські "дрони-дракони" випалюють позиції окупантів на фронті: що про це відомо
Українські військові почали використовувати на полі бою "Драконів" (dragon drones) – дрони, які скидають на російські позиції термітну суміш. Про це писали західні журналісти CNN, відео застосування безпілотника опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
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Термітна суміш (суміш алюмінію з оксидом заліза) горить за температури близько 2200 градусів Цельсія, швидко знищуючи рослинність, яка прикриває російських військових. Ця речовина може пропалювати метал і завдавати важких травм людям.
На думку журналістів CNN, застосування "дронів-драконів" може мати характер психологічної зброї.
"Ударні дрони – це наші крила помсти, які несуть вогонь прямо з неба! Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя", – йдеться в повідомленні 60 окремої механізованої бригади ЗСУ, яка використовує "драконів".
Глава ОП Єрмак опублікував відео застосування дрона, не уточнюючи ділянку фронту.
- 24 серпня 2024 року президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".
- 27 серпня він заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету.
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