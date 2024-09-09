Українські "дрони-дракони" випалюють позиції окупантів на фронті: що про це відомо

Dragon Drones скидають на російські позиції термітну суміш, яка здатна випалювати навіть метал

Дрон-дракон (Скриншот з відео)

Українські військові почали використовувати на полі бою "Драконів" (dragon drones) – дрони, які скидають на російські позиції термітну суміш. Про це писали західні журналісти CNN, відео застосування безпілотника опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Термітна суміш (суміш алюмінію з оксидом заліза) горить за температури близько 2200 градусів Цельсія, швидко знищуючи рослинність, яка прикриває російських військових. Ця речовина може пропалювати метал і завдавати важких травм людям.

На думку журналістів CNN, застосування "дронів-драконів" може мати характер психологічної зброї.

"Ударні дрони – це наші крила помсти, які несуть вогонь прямо з неба! Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя", – йдеться в повідомленні 60 окремої механізованої бригади ЗСУ, яка використовує "драконів".

Глава ОП Єрмак опублікував відео застосування дрона, не уточнюючи ділянку фронту.

24 серпня 2024 року президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

27 серпня він заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету.

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