В Сумах СБУ задержала антиукраинского блогера: видео

Служба безопасности Украины задержала в Сумах антиукраинского блогера, который распространял в интернете информацию, призывающую изменить границы Украины и популизирующую террористов. Об этом на сайте сообщает СБУ.
Оперативникам удалось установить, что житель областного центра размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами нарушить территориальную целостность Украины.
По информации следствия, антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время электронной переписки в социальной сети с фэйковыми аккаунтами, созданными спецслужбами РФ.
Подозреваемый также получал информацию с разных пропагандистских ресурсов страны-агрессора.
Во время следственных действий в жилище блогера, правоохранители обнаружили компьютер и другие вещественные доказательства, подтверждающую его противоправную деятельность.
Интернет-агитатору инкриминируют ч.1 ст. 110 (намеренное посягательство или публичный призыв к посягательству на территориальную целостность Украины).
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