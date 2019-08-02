В Сумах СБУ задержала антиукраинского блогера: видео

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По информации следствия, подозреваемый распространял в интернете информацию, призывающую нарушить территориальную целостность Украины

Служба безопасности Украины задержала в Сумах антиукраинского блогера, который распространял в интернете информацию, призывающую изменить границы Украины и популизирующую террористов. Об этом на сайте сообщает СБУ

Оперативникам удалось установить, что житель областного центра размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами нарушить территориальную целостность Украины. 

По информации следствия, антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время электронной переписки в социальной сети с фэйковыми аккаунтами, созданными спецслужбами РФ. 

Подозреваемый также получал информацию с разных пропагандистских ресурсов страны-агрессора. 

Во время следственных действий в жилище блогера, правоохранители обнаружили компьютер и другие вещественные доказательства, подтверждающую его противоправную деятельность. 

Интернет-агитатору инкриминируют ч.1 ст. 110 (намеренное посягательство или публичный призыв к посягательству на территориальную целостность Украины). 

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Теги: сбу, Сумы, сепаратизм
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