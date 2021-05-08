Впервые в Вооруженных Силах Украины успешно испытали имитатор низколетящих воздушных целей Flying Target-1. Испытания прошли на Ровенском военном полигоне, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Там отметили, что подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО. Это первая отечественная продукция такого типа. Она позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно.

Инженер ООО Беспилотные технологии Андрей Олишевский рассказал, что комплекс состоит из четырех защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотные летательные аппарата – самолеты-мишени, переносную станцию управления, стартовое устройство и антенны.

Управление комплексом осуществляет оператор с наземной станции. Посадка изделия осуществляется парашютным способом, предусмотрено и возможное приземление "по-самолетному" в экстренных ситуациях.

Учитывая, что в районе проведения операции объединенных сил противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций ВСУ на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны.

"Результаты боевой стрельбы показали, что конус, который буксируется самолетом-мишенью и имитирует малоразмерные воздушные цели, соответствует требованиям имитации настоящих воздушных целей. Цель испытания достигнута. Во время стрельб из зенитной самоходной установки "Шилка" сборный экипаж преподавателей Харьковского национального университета ВС поразил цель на расстоянии около двух тысяч метров. Расход боеприпасов – по курсу стрельб", – рассказал старший преподаватель кафедры вооружения ХНУПС подполковник Валерий Воинов.

В апреле Военно-морские силы провели в акватории Черного моря совместные украинско-румынские учения типа PASSEX с участием корвета Horia Macellariu.

Вадим Ребрина

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