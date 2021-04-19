Военно-морские силы провели в акватории Черного моря совместные украинско-румынские учения типа PASSEX с участием корвета Horia Macellariu. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
Как отмечается, после встречи кораблей в заданной точке, проведения визуального распознавания и проверки связи, военные моряки начали тренировки по маневрированию, отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств, а также отражение ударов противника при нападении на корабль, охраняемый с воздуха.
Кроме того участники учений отработали пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.
В программу были включены тренировки по борьбе за выживание, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику буксировки последнего.
- 15 апреля РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.
- В ночь на 15 апреля в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку спровоцировать катерную группу ВМС ВС Украины, которая находится на боевом дежурстве.
- По данным украинской разведки, поддержку и обеспечение российских войск с моря сейчас обеспечивают более 40 боевых кораблей и катеров и две подводные лодки.
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