Военно-морские силы провели в акватории Черного моря совместные украинско-румынские учения типа PASSEX с участием корвета Horia Macellariu. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Как отмечается, после встречи кораблей в заданной точке, проведения визуального распознавания и проверки связи, военные моряки начали тренировки по маневрированию, отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств, а также отражение ударов противника при нападении на корабль, охраняемый с воздуха.

Кроме того участники учений отработали пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.

В программу были включены тренировки по борьбе за выживание, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику буксировки последнего.

15 апреля РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.

В ночь на 15 апреля в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку спровоцировать катерную группу ВМС ВС Украины, которая находится на боевом дежурстве.

По данным украинской разведки, поддержку и обеспечение российских войск с моря сейчас обеспечивают более 40 боевых кораблей и катеров и две подводные лодки.

Читайте также: Британия направит два военных корабля в Черное море в знак поддержки Украины – СМИ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.