Британия направит два военных корабля в Черное море в знак поддержки Украины – СМИ
В мае Великобритания направит в Черное море два военных корабля для демонстрации солидарности с Украиной. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в ВМС страны.
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"Размещение кораблей у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками НАТО в регионе", – говорится в сообщении. Это решение, по данным издания, приняли, поскольку ранее США не подтвердили отправку военных кораблей в Черное море.
В следующем месяце один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23 покинут авианосную группу ВМС Великобритании в Средиземном море и направится через Босфор в Черное море. Их будут поддерживать истребители-невидимки RAF F-35B Lightning и вертолеты для охоты за подводными лодками Merlin.
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