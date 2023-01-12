Госпогранслужба опубликовала видео уничтожения украинскими пограничниками боевиков ЧВК Вагнера на Бахмутском направлении.

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В ГПСУ рассказали, что вагнеровцев с тяжелым вооружением обнаружила аэроразведка пограничников. Российские наемники планировали захватить новые позиции.

"Однако наши бойцы действовали на опережение. Внезапным ударом во фланг российские наемники уничтожены", – говорится в сообщении.

"Вагнеровцы сгорели вместе со своим планом", – добавили в ГПСУ.

7 января пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты оккупантов на одном из направлений возле Бахмута, ликвидировав командира.

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Вадим Ребрина

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