Госпогранслужба опубликовала видео уничтожения украинскими пограничниками боевиков ЧВК Вагнера на Бахмутском направлении.
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В ГПСУ рассказали, что вагнеровцев с тяжелым вооружением обнаружила аэроразведка пограничников. Российские наемники планировали захватить новые позиции.
"Однако наши бойцы действовали на опережение. Внезапным ударом во фланг российские наемники уничтожены", – говорится в сообщении.
"Вагнеровцы сгорели вместе со своим планом", – добавили в ГПСУ.
- 7 января пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты оккупантов на одном из направлений возле Бахмута, ликвидировав командира.
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