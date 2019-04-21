Вакарчук проголосовал: Враги - не те, кто голосует не так - видео

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Музыкант Святослав Вакарчук сказал, что нужно контролировать политиков, независимо от того, кто станет президентом

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Лидер украинской музыкальной рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук проголосовал во втором туре выбор президента Украины.

"Сегодня важно не только менять страну, но и сохранить ее. Враги - не те, кто голосует не так. Враги - те, кто хочет уничтожить нашу государственность", - заявил Вакарчук.

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Музыкант сказал, что будет поддерживать власть на пути реформирования страны и будет выступать категорически против, если этого происходить не будет.

"Продолжать контролировать политиков, независимо от фамилии будущего президента. Чтоб он выполнял свои обещания, чтоб он делал те вещи, которые он обещал, чтоб он защищал каждого украинца. Я лично собираюсь делать это всеми возможными способами", - заявил он.

Вакарчук напомнил, что "еще несколько месяцев назад" объявил, что не будет поддерживать официально ни одного из кандидатов в президенты.

"Это было мое решение, поскольку я считаю, что нет ни одного кандидата, чья программа полностью соответствовала бы тому, чтобы я был готов нести за это публичную ответственность. Но тем не менее, мы должны сделать свой выбор и я сделал свой выбор осознанно", - отметил музыкант.

Вакарчук ушел от ответа на вопрос, планирует ли участвовать в парламентских выборах. Он сказал, что не время сейчас об этом говорить: "Сегодня нужно сосредоточиться на сегодняшнем дне, а потом говорить о будущем".

"Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы. Украина у нас одна", - написал он вчера в своем Facebook, добавив хештег #голосуюзаУкраїну.

Ранее также призвал голосовать в вышиванках действующий президент Петр Порошенко.

Сегодня, 21 апреля, полиция вручила Владимиру Зеленскому админпротокол за то, что во время голосования во втором туре выборов показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон. 

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Теги: выборы, голосование, Святослав Вакарчук, океан эльзы, второй тур
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