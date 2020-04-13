Верховная Рада принимает изменения в госбюджет: трансляция

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада проводит внеочередное заседание.
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В повестке дня:
- изменения в госбюджет, законопроект №3279;
- закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных (геокадастры) - для запуска процесса подготовки к открытию рынка земель, №2370;
- законопроект о борьбе с последствиями эпидемии коронавируса, №3320;
- усиление ответственности за поджоги в экосистемах, №2339;
- изменения в закон о Антимонопольном комитете Украины, №3132;
- 13 постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли;
- преодоление вето президента к закону о рынке табака, №1049.
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