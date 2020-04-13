Верховная Рада принимает изменения в госбюджет: трансляция

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада проводит внеочередное заседание.

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В повестке дня:

- изменения в госбюджет, законопроект №3279;

- закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных (геокадастры) - для запуска процесса подготовки к открытию рынка земель, №2370;

- законопроект о борьбе с последствиями эпидемии коронавируса, №3320;

- усиление ответственности за поджоги в экосистемах, №2339;

- изменения в закон о Антимонопольном комитете Украины, №3132;

- 13 постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли;

- преодоление вето президента к закону о рынке табака, №1049.

Вчера на сайте Рады были опубликованы изменения в госбюджет.

Сегодня спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не будет переходить на дистанционное голосование.

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