Украинский многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит государственные испытания в море. Он должен стать флагманом Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, сообщили в пресс-службе.

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"Гетман Иван Мазепа" – противолодочный корвет класса Ada, его по заказу Украины строила Турция – такие корабли являются частью проекта MILGEM, разработанных прежде всего для ВМС Турции.

Корветы Ada имеют полное водоизмещение более 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Полный экипаж – 106 человек.

Корабли оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ, ангаром для вертолета или беспилотных комплексов. Предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

В конце 2020 завод "Океан" подписал меморандум с турецким концерном о строительстве серии корветов для ВМС. В июле 2021 Украина подписала с Турцией соглашение на строительство двух корветов класса Ada.

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