Український багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить державні випробування у морі. Він має стати флагманом Військово-морських сил Збройних Сил України, повідомили у пресслужбі.

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"Гетьман Іван Мазепа" є протичовновим корветом класу Ada, його на замовлення України будувала Туреччина – такі кораблі є частиною проєкту MILGEM, розроблених насамперед для ВМС Туреччини.

Корвети Ada мають повну водотоннажність понад 2400 тонн. Максимальна швидкість – 29 вузлів, а дальність плавання – 3500 миль. Повний екіпаж – 106 осіб.

Кораблі оснащено сучасною системою бойового управління, навігацією, гідролокатором і системою РЕБ, є ангар для вертольота або безпілотних комплексів. Передбачено палубний майданчик для вильоту та посадки літальних апаратів.

Наприкінці 2020-го завод "Океан" підписав меморандум із турецьким концерном про будівництво серії корветів для ВМС. У липні 2021 року Україна підписала з Туреччиною угоду на будівництво двох корветів класу Ada.

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