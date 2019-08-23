Во Львове открыли первую часть мемориала Небесной сотни: видео

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На торжество приехали около 40 семей героев Небесной сотни со всей Украины

Сегодня, 23 августа, во Львове открыли первую часть мемориала памяти героев Небесной сотни. Сегодня здесь впервые поднят сине-желтый флаг. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Отмечается, что на торжество приехали около 40 семей героев Небесной сотни со всей Украины, участники Революции Достоинства, волонтеры Майдана, военные, участники АТО/ООС, духовенство. А также - представители власти, депутаты и гости города.

Сообщается, что Мемориал состоит из двух частей: площади со стелой на верхней террасе и пешеходного моста между холмами.

На мосту планируется установить навес из стали, на нем будут вырезаны имена героев Небесной сотни, сквозь которые в дождливую погоду будет стекать вода, символизируя скорбь по погибшим, а в солнечную погоду буквы будут подсвечиваться естественным светом.

На мосту также будут установлены пять плит, символизирующие те пять дней, когда погибло больше всего людей во время Революции Достоинства, они также станут символом баррикад и щитов.

Сейчас возведены мемориальная стела, три смотровые площадки, установлены таблички с портретами героев Небесной сотни.

Результаты опроса, проведенного в преддверии Дня независимости

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Теги: Львов, небесная сотня, день независимости
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