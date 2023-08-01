В многоэтажном жилом доме в казахском городе Алматы произошел пожар. Во время него люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Об этом сообщает местное СМИ Almaty TV.
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На кадрах видны пожарные машины и стоящие внизу местные жители.
Они держат матрасы, на которые прыгают люди из окон дома.
Также на месте работают спасатели.
"Вроде бы многие еще не вышли, но дым еще идет", – сообщает очевидец.
Подробности ситуации уточняются.
- 25 июля в Греции разбился спецсамолет при тушении пожара.
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