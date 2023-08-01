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Во время пожара в Алматы люди выпрыгивают из окон на матрацы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 16:07
Видео: Almaty TV
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В многоэтажном жилом доме в казахском городе Алматы произошел пожар. Во время него люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Об этом сообщает местное СМИ Almaty TV.

На кадрах видны пожарные машины и стоящие внизу местные жители.

Они держат матрасы, на которые прыгают люди из окон дома.

Также на месте работают спасатели.

"Вроде бы многие еще не вышли, но дым еще идет", – сообщает очевидец.

Подробности ситуации уточняются.

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Артём Джерипа
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пожарказахстаналматы
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