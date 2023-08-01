В многоэтажном жилом доме в казахском городе Алматы произошел пожар. Во время него люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Об этом сообщает местное СМИ Almaty TV.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На кадрах видны пожарные машины и стоящие внизу местные жители.

Они держат матрасы, на которые прыгают люди из окон дома.

Также на месте работают спасатели.

"Вроде бы многие еще не вышли, но дым еще идет", – сообщает очевидец.

Подробности ситуации уточняются.

25 июля в Греции разбился спецсамолет при тушении пожара.

Читайте также: Аномальная жара в Греции: эвакуация тысяч туристов с острова Родос и новые пожары на Корфу

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.