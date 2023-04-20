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Военные сделали художественный ролик Gepard со счетчиком сбитых "шахедов" на борту – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 12:16
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Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали самоходную зенитную установку Gepard со счетчиком сбитых "шахедов" и ракет на борту. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале военных.

Ролик показывает "Гепард", на борту которого нанесены пиктограммы, изображающие три иранских дрона типа Shahed-136 и две крылатые ракеты.

СПРАВКА. Самоходная зенитная установка Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии до 4 км и на высоте до 3 км, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 4500 м.

Смотрите также: Пограничники сбили на севере Shahed-136 и показали его "внутренности" – видео

Наталія Медведєва
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войнапвоGepardShahed-136
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