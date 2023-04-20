Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали самоходную зенитную установку Gepard со счетчиком сбитых "шахедов" и ракет на борту. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале военных.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ролик показывает "Гепард", на борту которого нанесены пиктограммы, изображающие три иранских дрона типа Shahed-136 и две крылатые ракеты.

СПРАВКА. Самоходная зенитная установка Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии до 4 км и на высоте до 3 км, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 4500 м.

Сегодня ночью Россия атаковала Украину 26 иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, силы противовоздушной обороны сбили 21 вражеский беспилотник.

Смотрите также: Пограничники сбили на севере Shahed-136 и показали его "внутренности" – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.