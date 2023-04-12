Наша цель – чтобы в Украине не было разрушенных домов. Именно это станет главным доказательством окончательного поражения Кремля. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент сообщил, что принял участие в международном совещании, посвященном финансовой поддержке Украины вместе с министрами финансов демократических стран и руководителями международных финансовых институтов – МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.

"Тема – восстановление. Восстановление нашей страны после окончания боевых действий", – сказал Зеленский.

Он заявил, что "никаких разрушений в Украине не будет", и что "это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста".

Зеленский сказал, что все активы России, российских должностных лиц, богатевших на войне олигархов РФ, должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания.

"Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна стать самой затратной именно для агрессора. И все для этого мы делаем", – подчеркнул президент.

Украина обеспечена международной финансовой поддержкой как минимум до конца 2023 года, заявила 11 апреля министр финансов США Джанет Йеллен.

Сегодня Всемирный банк заявил, что выделит $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, по мере использования средств еще $300 млн дополнительного финансирования предоставят партнеры и другие организации.

Сергій Бережний

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