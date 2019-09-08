Врач рассказал о здоровье освобожденных политзаключенных: видео

Освобожденные из российского заключения украинцы будут продолжать лечение в Феофании. Об этом сообщает 5 канал.

"Все пациенты, даже те, которые на данный момент не хотят проходить лечение, а хотят побыть с родственниками, все они согласились с тем, что в ближайший период они будут обследоваться и лечиться. Ближайший период - это понедельник", - отметил врач Андрей Строкань .

По словам врача, каждый из бывших заключенных требует индивидуального лечения и покоя. Диагнозы всем уже поставили.

Вчера рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан.

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