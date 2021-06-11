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ВСУ испытывают новое украинское крупнокалиберное оружие: видео видео

11.06.2021, 18:14
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В Украине проходят предварительные испытания 12,7 мм единого пулемета и 14,5 мм антиматериальной винтовки с полуавтоматическим механизмом заряжания украинского производства, которыми планируют пополнить арсенал стрелкового оружия крупных калибров ВСУ. Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Таран сказал, что министерство с нетерпением ждало таких разработок. Оружие разработало ООО ХАДО-Холдинг.

"Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение ВСУ и уже нагнали страху на врага", – отметил Таран.

По его словам, успешное завершение всех испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7×108 мм, которые используются не только общевойсковыми подразделениями, но и устанавливаются на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

Справка. Антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники.

В марте Вооруженные силы Украины приняли на вооружение отечественные крупнокалиберные винтовки "Аллигатор", предназначенные для уничтожения легкой техники и укреплений противника.

Вадим Ребрина
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минобороны вооружение Андрей Таран
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