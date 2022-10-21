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ВСУ корректируют минометный огонь со спутника, переживает оккупант – перехват аудио видео

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21.10.2022, 10:33
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Один из российских оккупантов в Украине пожаловался собеседнице в РФ на плохое обеспечение армии захватчиков и рассказал о своем нежелании продлевать контракт. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки МО ВСУ.

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"Теперь уже почти месяц контракта, будем надеяться, что сейчас можно будет раньше уйти. Потому что зима, холода, снабжение х**вое", – сказал он.

Оккупант рассказал, что из общения с наемниками кремлевской ЧВК Вагнера узнал, что "даже в Сирии лучше было, чем тут, не было такого, а здесь ужас че творится; да и Чечня..."

Солдат армии врага посетовал, что почти все ранения и убитые – от осколков, а не пулевые ранения.

"Минами закидывают, – сообщил он и рассказал случай, как прицельно по ним били ВСУ. – А "птички" [дрона] никакой не было. Откуда увидели, х** знает. Если только со спутника, на**й".

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Россиянин далее пожаловался, что у них на все подразделение был только один квадрокоптер – и тот они потеряли, а у ВСУ якобы "есть все", и "квадрокоптеров этих – п**да на**й (очень много. — Прим. ред.)".

Оккупант также сообщил, что всю гуманитарную помощь, которую собирают в России "для пехоты спереди", расхищают по пути на фронт: "До нас ничего не доходит: ни медикаменты, ни одежда, ничего".

Євген Пилипенко
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