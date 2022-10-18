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"Слышал, что Путин Киев взорвал?" Перехват разговора оккупанта-"героя Лимана" с матерью видео

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 11:25
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Главное управление разведки опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта, который якобы находился в Лимане Донецкой области, с его матерью в РФ. Захватчик хвалился эфемерными "достижениями", а мать рассказывала ему, как российский диктатор "Киев взорвал".

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Она спросила: "Хоть оборону держите там?" и получила ответ: "Да, держим, вроде бы как... Каждый день раненые и трупы есть".

"А заключенных вам доставили в подмогу?" – добавила она.

"Да, зэки, они на передовой тоже, 3000 зэков", – утвердительно ответил захватчик, пообещав "обязательно приехать живым".

"Нам вроде бы орден за Лиман дадут. То, что мы оборонялись же. Там это, говорят в России, что нас героями считают – герои Лимана", – сказал он, раскрыв, что в городе их было якобы "300 человек где-то".

Его мать спросила далее с маршрутки: "А пришла ли подмога, легче стало вам, да?" На что сын-оккупант отвечает, что "да, но все равно стреляют каждый день".

Далее мать заявила внезапно, наслушавшись пропагандистского телевидения в РФ: "А ты слышал, что Путин Киев взорвал?", от чего опешил и сам оккупант: "Такой информацией не владеем, мам".

Когда записан разговор, не сообщается.

Смотрите видео: "Оккупанты драпали, на чем могли". Военные показали, как освобождали Лиман

Євген Пилипенко
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война владимир путин киев оккупанты перехват Лиман
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