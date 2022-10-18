Главное управление разведки опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта, который якобы находился в Лимане Донецкой области, с его матерью в РФ. Захватчик хвалился эфемерными "достижениями", а мать рассказывала ему, как российский диктатор "Киев взорвал".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Она спросила: "Хоть оборону держите там?" и получила ответ: "Да, держим, вроде бы как... Каждый день раненые и трупы есть".
"А заключенных вам доставили в подмогу?" – добавила она.
"Да, зэки, они на передовой тоже, 3000 зэков", – утвердительно ответил захватчик, пообещав "обязательно приехать живым".
"Нам вроде бы орден за Лиман дадут. То, что мы оборонялись же. Там это, говорят в России, что нас героями считают – герои Лимана", – сказал он, раскрыв, что в городе их было якобы "300 человек где-то".
Его мать спросила далее с маршрутки: "А пришла ли подмога, легче стало вам, да?" На что сын-оккупант отвечает, что "да, но все равно стреляют каждый день".
Далее мать заявила внезапно, наслушавшись пропагандистского телевидения в РФ: "А ты слышал, что Путин Киев взорвал?", от чего опешил и сам оккупант: "Такой информацией не владеем, мам".
Когда записан разговор, не сообщается.
- 1 октября после затяжных и кровопролитных боев оккупанты признали, что ВСУ зашли в Лиман, который с большим трудом и потерями был захвачен врагом в конце весны. На следующий день президент объявил об освобождении города. Британская разведка считает, что Россия понесла тяжелые потери при бегстве из Лимана.
- Американский комик высмеял Путина за "Россия тут навсегда", напомнил ему о Лимане.
Смотрите видео: "Оккупанты драпали, на чем могли". Военные показали, как освобождали Лиман
Комментарии