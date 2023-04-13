Силам обороны переданы первые две созданные в Украине многофункциональные боевые лодки Trident, построенные на донаты граждан благотворительному фонду Притулы. Об этом сообщил в Facebook Сергей Притула.

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Как пояснил Притула, Trident – лодка с 400-сильными двигателями, которая может перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 узлов (около 80 км/ч) и оборудована интегрированными навигационной системой, эхолотом и радиосвязью.

На каждой лодке планируется установить по два пулемета Browning.

Лодки построены "на одном из украинских судостроительных предприятий", а к их проектированию были привлечены шесть предприятий Украины. Общая стоимость проекта составила 10 093 256 грн, сообщил Притула.

Лодки переданы ВСУ вместе с трейлерами для их транспортировки.

3 марта 2023 года фонд Притулы отчитался, что закупил для украинской армии 101 гусеничный броневик благодаря донатам из Украины и со всего мира.

9 марта в ГУР сообщили, что спутник ICEYE, приобретенный Фондом Притулы, помог украинской военной разведке обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники российских войск.

Сергій Бережний

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