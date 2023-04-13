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ВСУ переданы первые две многофункциональные боевые лодки Trident – видео видео

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13.04.2023, 21:24
Фото - скриншот из видео
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Силам обороны переданы первые две созданные в Украине многофункциональные боевые лодки Trident, построенные на донаты граждан благотворительному фонду Притулы. Об этом сообщил в Facebook Сергей Притула.  

Как пояснил Притула, Trident – лодка с 400-сильными двигателями, которая может перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 узлов (около 80 км/ч) и оборудована интегрированными навигационной системой, эхолотом и радиосвязью.

На каждой лодке планируется установить по два пулемета Browning.

Лодки построены "на одном из украинских судостроительных предприятий", а к их проектированию были привлечены шесть предприятий Украины. Общая стоимость проекта составила 10 093 256 грн, сообщил Притула.

Лодки переданы ВСУ вместе с трейлерами для их транспортировки.

  • 3 марта 2023 года фонд Притулы отчитался, что закупил для украинской армии 101 гусеничный броневик благодаря донатам из Украины и со всего мира.
  • 9 марта в ГУР сообщили, что спутник ICEYE, приобретенный Фондом Притулы, помог украинской военной разведке обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники российских войск.
Сергій Бережний
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