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ГУР показало снимки со "Спутника Притулы" и назвало количество уничтоженной техники — фото

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 14:20
ГУР показало снимки со
Уничтоженный российский танк (Скриншот)

Супутник ICEYE, приобретенный Фондом политика Сергея Притулы, помог украинской военной разведке обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники российских войск. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Разведка сообщает, что начала использовать космический аппарат ICEYE 24 сентября 2022 года.

Фото: ГУР

За пять месяцев использования спутника сотрудники ГУР МО провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений РФ на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины.

Фото: ГУР

За это время спутник обнаружил 7 321 объект вражеской военной и специальной техники. В частности:

→ 45 самолетов;

→ 27 вертолетов;

→ 6 ОТРК "Искандер";

→ 36 ЗРК "С300";

→ 12 ЗРК "Панцирь С1";

→ 11 радиолокационных станций;

→ 10 понтонных переправ.

Фото: ГУР

Разведка поблагодарила всех украинцев, которые приобщились к сбору средств на космический аппарат, а также волонтерам и Фонду Притулы.

"Такие глаза позволяют круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", – говорится в сообщении.

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Мілана Головань
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