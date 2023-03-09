ГУР показало снимки со "Спутника Притулы" и назвало количество уничтоженной техники — фото

Супутник ICEYE, приобретенный Фондом политика Сергея Притулы, помог украинской военной разведке обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники российских войск. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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Разведка сообщает, что начала использовать космический аппарат ICEYE 24 сентября 2022 года.

За пять месяцев использования спутника сотрудники ГУР МО провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений РФ на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины.

За это время спутник обнаружил 7 321 объект вражеской военной и специальной техники. В частности:

→ 45 самолетов;

→ 27 вертолетов;

→ 6 ОТРК "Искандер";

→ 36 ЗРК "С300";

→ 12 ЗРК "Панцирь С1";

→ 11 радиолокационных станций;

→ 10 понтонных переправ.

Разведка поблагодарила всех украинцев, которые приобщились к сбору средств на космический аппарат, а также волонтерам и Фонду Притулы.

"Такие глаза позволяют круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", – говорится в сообщении.

2 марта 2023 под Угледаром ВСУ уничтожили группу российских оккупантов двумя 155-мм снарядами.

6 марта 30-я отдельная механизированная бригада показала видео уничтожение российских кафиров с помощью гранат, сброшенных с дрона.

8 марта в СБУ опубликовали видео, на котором спецназначители с помощью FPV- дрона уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" в момент ее залпа.

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Мілана Головань

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