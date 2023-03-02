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Под Угледаром ВСУ уничтожили группу российских оккупантов двумя 155-мм снарядами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 10:41
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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили группу российских оккупантов под Угледаром двумя 155-миллиметровыми снарядами. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов и опубликовал соответствующее видео.

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"Два прямых попадания 155 мм снарядов по группе российских военных под Угледаром", – написал Бутусов.

Он рассказал, что группа оккупантов шла колонной по одному.

Первый выстрел украинской гаубицы накрыл россиян, они не успели рассредоточиться и залечь.

"Часть из них была убита или ранена, уцелевшие подошли к месту первого попадания и в этот момент второй снаряд также точно накрыл врага", – написал журналист.

Он отметил, что результативная работа стала возможной благодаря точной корректировке аэроразведчиков и стрельбе артиллеристов.

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Наталія Медведєва
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война юрий бутусов Угледар
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