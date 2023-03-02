Военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили группу российских оккупантов под Угледаром двумя 155-миллиметровыми снарядами. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов и опубликовал соответствующее видео.

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"Два прямых попадания 155 мм снарядов по группе российских военных под Угледаром", – написал Бутусов.

Он рассказал, что группа оккупантов шла колонной по одному.

Первый выстрел украинской гаубицы накрыл россиян, они не успели рассредоточиться и залечь.

"Часть из них была убита или ранена, уцелевшие подошли к месту первого попадания и в этот момент второй снаряд также точно накрыл врага", – написал журналист.

Он отметил, что результативная работа стала возможной благодаря точной корректировке аэроразведчиков и стрельбе артиллеристов.

Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Наталія Медведєва

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