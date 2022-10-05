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ВСУ показали видео, как украинские зенитчики сбивали российские вертолеты на юге видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 22:58
Видео: Воздушное командование "Центр"
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В течение минувших суток, 4 октября, украинские силы уничтожили четыре российских вертолета, в том числе Ми-24 и Ми-8. Воздушное командование "Центр" показало видео удара по вертолетам армии РФ.

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В Воздушном командовании "Центр" сообщили, что российские вертолеты Ми-24 и Ми-8 были сбиты украинскими зенитчиками на южном направлении.

В конце видео можно наблюдать поражение воздушной цели.

ВСУ показали видео, как украинские зенитчики сбивали российские вертолеты на юге
  • По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы уничтожили четыре вертолета российских оккупантов. Всего с 24 февраля по 5 октября армия РФ потеряла 232 вертолета и 266 самолетов.

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Оксана Житнюк
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война вертолет ми-8 ми-24
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