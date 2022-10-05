ВСУ показали видео, как украинские зенитчики сбивали российские вертолеты на юге

В течение минувших суток, 4 октября, украинские силы уничтожили четыре российских вертолета, в том числе Ми-24 и Ми-8. Воздушное командование "Центр" показало видео удара по вертолетам армии РФ.
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В Воздушном командовании "Центр" сообщили, что российские вертолеты Ми-24 и Ми-8 были сбиты украинскими зенитчиками на южном направлении.
В конце видео можно наблюдать поражение воздушной цели.
- По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы уничтожили четыре вертолета российских оккупантов. Всего с 24 февраля по 5 октября армия РФ потеряла 232 вертолета и 266 самолетов.
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