Украинские военные взяли в плен солдат армии России, а также захватили вражеский склад боекомплекта. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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На первом видео показаны лежащие российские военнопленные.

"Вторая армия" мира, сдается в плен пачками, или убегает так что подошва дымит", – написали в Страткоме и уточнили, что россияне так поступают, потому что воюют с первой армией мира – ВСУ.

На втором видео военнослужащие ВСУ осматривают склад российского боекомплекта и говорят, что это "российский ленд-лиз" или "советский ленд-лиз".

В Страткоме не уточнили, где именно и когда сняты эти видео.

Украинские военные продолжают освобождать Харьковскую и Донецкую области, за сутки оккупантов выбили из 20+ населенных пунктов, сообщили в Генштабе.

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Наталія Медведєва

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